中国连续五个月增持美债 超过日本再次成为美国第一大债权国

（联合早报网讯）据美国财政部当地时间15日公布的数据，中国在连续五个月增持美国国债后，在2017年6月再次成为美国第一大债权国。

据中新网今天（16日）报道，美财政部当天发布的国际资本流动报告显示，中国今年6月持有美债1.1465万亿元（美元，下同，1.57万亿新元），比5月份增持443亿元。至此，从今年2月份以来，中国已连续五个月增持美国国债，累计增持规模为954亿元。

该报告也显示，原本为美国第一大债权国的日本，6月份所持美国国债减少了205亿元，下降至1.0908万亿元。

澎湃新闻引述中国人民银行消息称，7月中国外汇储备增加239.3亿元，增至3.08072万亿元，这也是外储在今年1月跌破“三万亿”整数关口以后，连续六个月规模超过3万亿元。与此同时，美元指数也自3月开始震荡下跌，至今已经跌破94，而人民币对美元汇率已再度企稳。

环球网则指出，其中原因在于中国经济仍旧保持着强劲的增长。更加严格的资本管控措施和人民币汇率的稳定在今年起到了减轻资本外流压力的作用，而与此同时，中国正在鼓励外国投资者将更多的资金投入到中国市场中去。

中美两国之间强大的贸易流动对出口商形成了帮助，提升了中国对美国主权债券的需求。投行杰富瑞集团驻纽约的资深经济学家西蒙斯（Thomas Simons）称，中国对美国国债的持有量在未来几个月时间里很可能还将继续增长。

西蒙斯说：“鉴于中国与美国之间的贸易差额，我认为中国不会停止购买（美国国债）”“贸易流动将会为美国国债创造出更多的需求。”（联合早报网编辑：王纬温）

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