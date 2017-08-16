中国慰安妇影片《二十二》两天票房破千万 上座率胜《战狼2》

（联合早报网讯）周一（14日）上映、有关慰安妇的中国纪录片《二十二》在短短两天后，票房已突破千万，达到1547万元（人民币，下同，316.21万新元），排片率也逆势上涨。

香港中通社今天（16日）报道说，该片导演郭柯此前曾表示，如果影片在扣除成本之外有盈利，将全部捐给上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心管理，用于这些老人未来的生活及对慰安妇问题的研究工作。

报道引述《北京青年报》等中国媒体今天报道，在众多“自来水”（自愿为电影宣传的影迷）的帮助下，该影片14日上映，排片率从刚上映时的1%上涨到1.5%，单日票房突破300万元。到15日上映第二天，该片排片率已逐渐升到4%，单日票房在大盘占比已接近10%，上座率也超过了票房冠军《战狼2》。

目前，该片在影视评分网站豆瓣网上的评分为8.9。有网民评价说：“进电影院之前，对她们的遭遇有准备，这很扎心。但更让你久久不能忘怀的，是善良。”

负责影片宣传的苏北淇在朋友圈写下：“从来都没敢想过……真的。”

苏北淇说，和当下动辄数亿保底发行不同，这部纪录片的前期宣传很艰难，没有人接手，更别提保底。

影片上映前，导演郭柯曾表示，对票房没有太多期待：“作为暑期档最微小的电影，我们只期待影片能有细微的生存空间，目标票房约600万元，因为这意味着能有20万人进入电影院观看。在1932年到1945年间，至少有20万中国女性被日军强征为‘慰安妇’。”

在郭柯看来，这部影片的意义大于票房，他说只要有1%的排片就满足了，“我不准备从中挣一分钱。除了成本，如果还有一些盈余的话，我想把它们花在这些老人身上，有多少捐多少。”

对于拍摄这样一部电影，会不会对老人造成二次伤害，郭柯说，他在拍摄前思考了很久，希望把伤害降到最小，“从刚开始面对这些老人，慢慢跟他们熟悉以后，大家看到的影片呈现的这种方式，这是我们的一种选择。”

纪录片《二十二》是中国首部公映的关于“慰安妇”的影片，也是一部“抢救式”的纪录片。至2012年郭柯开始接触“慰安妇”题材时，中国公开身份的幸存者仅有32位，所以当时他拍摄的短片名为《三十二》。

至2014年他开始拍摄长篇慰安妇题材纪录片《二十二》时，幸存者已减少到22人；至影片公映时，这一数字已减至八人。郭柯的团队决定将中国所有剩余的“慰安妇”幸存者完整记录下来，他们走了五个省、29个地区，说是“与时间赛跑”一点也不夸张。（联合早报网编辑：王纬温）

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