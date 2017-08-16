第三方支付暂停跨境扫码业务？外汇局：不属实

（联合早报网讯）据中国之声《央广新闻》报道，针对网传外汇局要求第三方支付暂停跨境扫码业务一事，中国国家外汇管理局回应称，并不属实。

昨天(15日)，一篇题为《突发！线下扫码(外汇支付)业务被全部叫停》的文章在网上流传。其中显示，国家外汇管理局已经通知各大支付机构暂停全部涉及外汇的海外扫码支付业务，目前涉及此项业务的大机构都在通知相关工作人员商讨应对方案。不过，对此国家外汇管理局表示，此报道不属实。目前，国家外汇管理局未通知支付机构暂停涉及外汇的海外线下扫码(二维码支付)业务。

国家外汇管理局称，自2015年《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》发布以来，国家外汇管理局要求支付机构严格按照《通知》要求，基于经常项目可兑换原则及交易真实性、合规性原则办理业务。

国家外汇管理局还表示，下一步将严格落实金融服务实体经济，防范金融风险，深化金融改革的总体任务，继续坚持支持跨境电子商务发展，便利跨境交易，防范跨境资金流动风险的原则，通过不断完善制度规范和监管手段，强化对支付机构及其签约商户真实性审核的监管力度，规范跨境电子商务外汇支付秩序，并积极支持支付机构合规经营、健康发展。

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