前七月北京新房销售面积下降40%，“最严厉”调控效果明显

（联合早报网讯）北京房地产市场降温态势愈加明显。8月15日，北京市统计局公布数据显示，1-7月全市完成房地产开发投资1859.6亿元，同比下降7.1%，其中住宅投资、写字楼投资、商业、非公益用房及其他投资均出现下降。而在销售方面，前7个月，全市商品房销售面积同比下降40.9%。

据北京商报报道，数据显示，在房地产市场供给方面，1-7月全市商品房施工面积同比下降5.1%；商品房新开工面积同比下降27%；商品房竣工面积为568.3万平方米，同比下降39.5%，均有不同程度下滑。此外，今年前7个月全市房地产开发企业项目到位资金为3654.2亿元，同比下降10.2%。

有分析认为，商品房销售显著降温体现了北京有关部门出台的“3·17”系列房地产调控新政管控的效应，也说明投资投机需求得到了较好抑制，这有助于稳定市场和稳定预期。央行此前发布的《北京市金融运行报告（2017）》指出，北京出台的“最严厉”楼市调控政策效果明显，北京房地产市场“止升回稳，市场逐步回归理性”，而未来北京商品住房供给指标整体将呈下降趋势。

北京市住建委主任徐贱云日前表态称，北京楼市调控的原则就是保持市场长期稳定，如果市场再有波动，还会有更多储备政策对外发布，“政策出台后，最重要的是坚持到底，严厉执行”。

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