中国上半年房地产跨境投资额62亿美元 居世界第三

（联合早报网讯）国际房地产服务和投资管理公司仲量联行今天（16日）发布的数据显示，2017年上半年中国在房地产市场的跨境投资额为62亿元（美元，下同，84.77亿新元），仅次于德国和英国，成为房地产领域世界第三大跨境资本来源国。

据中新社报道，亚洲其他跨境资本来源国（地区）分别为：香港（49亿元）、新加坡（41亿元）、韩国（19亿元）和日本（16亿元）。它们资金基本投向世界三大流动性最强的房地产市场，即美国、英国和德国。其中美国吸引的资本总额为100亿元，英国和德国分别为60亿元和20亿元。

亚洲投资者上半年跨境房地产交易活跃，全球十大跨境地产交易中，亚洲投资者占据五宗。其中，中国资本成为亚太地区表现最为抢眼的投资者。

今年5月，中国企业海航集团有限公司斥资22.1亿元，收购地处纽约曼哈顿公园大道的一处办公楼，成为上半年最大的一宗单一资产交易。

仲量联行全球资本市场研究部总监格林摩根（David Green-Morgan）指出，这项收购显示，中国资本仍在全球资本市场上占据重要地位，且中国资本主要关注全球规模最大、流动性最强的几大市场。

不过，亚洲投资者在转向海外房地产市场的同时，也继续寻求在亚洲地区内的投资机会，对亚洲的办公楼和物流资产表示出浓厚兴趣。今年第二季度，亚太地区的国内投资总额达490亿元；在中国房地产市场，国内需求也继续推动市场交易量增长。（联合早报网编辑：王纬温）

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