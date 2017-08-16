蔡英文再次为大停电道歉 要求行政院给民众清楚报告

（联合早报网讯）全台昨天（15日）大停电引发强烈民怨，身兼民进党主席的台湾总统蔡英文今天特别在中常会前举行记者会发表特别谈话。她表示，经过相关单位积极应变，现在全国电力供应已经恢复正常，无论事故原因为何，借这次机会，她要代表执政团队对这次停电，对所有台湾民众带来不便与不安致上歉意。

据联合新闻网报道，蔡英文说，在这次的事故当中，她相信所有台湾民众都注意到，电力供应不只是民生问题，更是国家安全的问题。不久前台湾因为台风吹倒了一座电塔，就让电力无法正常输配；这次因为天然气输气设备的操作失当及失误，就让一整个电厂无法运作，全国紧急轮流供电。台湾所面临的问题，在于电力系统竟然如此脆弱。

她指出，这个现在会因为天灾或人为疏失就轻易瘫痪的电力系统，才是政府应该全面检讨的问题核心。

蔡英文说，关于这点，她已经请行政部门，务必在最短时间内给全体国民一个清楚的报告。她质问：“为什么我们的供电系统会因为人为的操作疏失，就造成这么大的损害？”“这个系统无论在系统的设计或管理的专业上，都明显地过于脆弱，而且经过了这么多年，也没有采取强化的积极作为”“如果我们再不正确的面对问题，我们国家终将处于高度的系统性风险之中。”

蔡英文说，为了避免类似情形再度发生，确保关键民生供给的稳定与安定，国家基础设施的体检与强化，将是政府最重要的工作。

蔡英文也指出，月初政军兵推的时候，考量到与过去全然不同的战争型态与安全威胁，政府已经注意到必须优先确保基础设施安全的重要性。兵推之后，她也已经要求政府各单位对重要基础设施，进行全面性的检查，并提出安全强固的规划；政府会在最短时间内，让国家基础设施的安全达到应有的标准。

蔡英文最后表示：“这次的事件告诉我们，包括电网安全强化、分散式的绿能发电系统等工作的推动，是刻不容缓的正确方向。”她要请行政院，对于所有能源转型的相关计划，都要能确实掌握进度，克服所有障碍，如期完成。也请台湾民众继续给予监督。（联合早报网编辑：王纬温）

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