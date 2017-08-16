重庆男医院内当众非礼女童下体 警方称疑犯为女童姑丈

（联合早报网讯）继江苏南京早前爆出“猥亵女童”事件，有中国网民周一（14日）爆料，指在重庆某医院，有女童坐在男子腿上，该男子多次将手放进女童裤内，当众上下其手，抚摸女童身体，其间女童全程在玩手机，未有厌恶或反抗迹象。

据网媒“香港01”报道，当地警方今天（16日）中午通报透露，涉案男子为女童姑丈，女童则自幼父母离异，父亲因身体残障而长期住院。该男子于是乘带女童看病之机，非礼稚女。警方现已刑事拘留涉案男子，疑犯对案情供认不讳。

“重庆今日头条”则引述网上消息，有人自称当天到事发医院检查身体，目击事发经过：“那个男的一直把手放在他女儿裤子里面，我看到还在动，重点是他女儿去检查的时候，他还把手放到鼻子边闻过去闻过来。他女儿回来了，又无惧我们这些坐在旁边的，并且之前他已经知道我看到他了的，但还是又一次放进去了。”

该网民称自己本来想上前教训，但认为女童似无反感，所以自觉“还是别去多管闲事了”。另自称是目击者的网民，和应上述事发经过：“刚开始以为是他媳妇，后来觉得不对看起来太小，结果后来这男子他妈叫这女娃去检查的时候，这个女娃叫她婆婆。”

中国短短几日内再添一宗疑似猥亵女童事件，引发中国网民热议，大多数慨叹世风日下，要求严惩不法之徒。也有人批评爆料网民只顾拍照，未有即时报警。（联合早报网编辑：王纬温）

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