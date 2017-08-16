中国凉茶五年斗争落幕 王老吉与加多宝需共享红罐包装

（联合早报网讯）着名的凉茶品牌王老吉和加多宝，因外包装和品牌名称闹上法院多年，中国最高人民法院终审判决今天（16日）出炉，广药集团（王老吉）与加多宝公司，对于外界熟悉的“红罐王老吉凉茶”外包装的形成均有重要贡献，双方可在不损害他人合法利益的前提下，共同享有“红罐王老吉凉茶”包装的权益。

据澎湃新闻网报道，这项判决也让缠讼近五年之久的品牌权利官司，正式告一段落。

中时电子报指出，曾红遍中国大江南北的凉茶饮料，号称是于清朝道光年间（约1828年）由广东鹤山人王泽邦所发明，获朝廷邀请入宫献艺后，返回广州开设“王老吉凉茶铺”，因此得名。后代子孙辗转赴香港发展，并将“王老吉”商标于港英政府登记，成为早年香港知名的凉茶品牌之一。而留在内地的子孙却因商铺、药厂均被没入国有，让“王老吉”品牌转归广东药业集团所有。广药与发行加多宝凉茶的香港鸿道集团合作，协议共用“王老吉”商标，并因此打响王老吉凉茶在内地的知名度和销售量。

2012年广药集团正式对加多宝提出诉讼，指控同样使用红色罐装并标有“王老吉凉茶”的加多宝饮料侵权，一审法院判定，加多宝公司应停止侵权行为，并需公开刊登声明，且赔偿广药集团经济损失1.5亿元（人民币，下同，3100万新元）及维权费用26万元。

对此判决不满的加多宝公司，随即提出上诉，经缠讼五年多后，获得双方共享“红罐王老吉”的权利。但如今两家凉茶的声势却也受官司影响，早不如先前如此火红，互斗结束后，能否再创高峰，将是外界关注的焦点之一。（联合早报网编辑：王纬温）

免费试阅14天