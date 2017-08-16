中印官方避谈班公湖地区冲突事件

（联合早报网讯）中国、印度洞朗对峙仍在僵持，两国军队昨天（15日）又在边境地区发生新的冲突。路透社、法新社等媒体认为，这使中印边境的紧张局势进一步加剧。

路透社、法新社引述印度方面消息说，印度军队挫败了中国军队进入印度拉达克（Ladakh）靠近班公湖（Pangong Lake）地区的企图。双方军人互掷了石块，混战中双方都有人受了轻伤。

班公湖也叫班公错，位于西藏阿里地区与印控克什米尔交界处，面积604平方公里。其中，413平方公里在中国控制之下，191平方公里由印度控制。由于双方在领土划分上存在争议，中印军队曾多次在这一地区发生对峙。

但中国和印度官方今天并没有证实双方在班公湖地区爆发新的冲突。中国外交部发言人华春莹在记者会上表示，她并不了解有关情况，但中国边防部队一直在中国实际控制线的一侧巡逻，中方敦促印方遵守双方的实际控制线和双边有关协议。

另一方面，正在南亚访问的中国副总理汪洋15日与尼泊尔政府达成人道主义救灾援助以及双边投资及经济合作等协议。

汪洋是五年来首次访问尼泊尔的中国副国级以上高官。《印度时报》引述尼泊尔官员说，汪洋到访的时机非常重要，很有可能就中印洞朗对峙施压尼泊尔当局。

据中新社报道，汪洋同尼泊尔副总理兼联邦事务与地方发展部长加查达尔举行了会谈。双方一致认为，应共同努力，推动中尼各领域务实合作不断取得新成果。

报道说，汪洋指出，中方愿同尼方一道，推动两国在“一带一路”框架下的务实合作取得更多成果。加查达尔则表示，尼方期待在“一带一路”框架下拓展两国务实合作，不断扩大双边贸易和投资规模，加强互联互通，持续推进交通基础设施、能源、防灾减灾等领域合作。

尼泊尔媒体《加德满都邮报》等媒体报道，加查达尔在与汪洋进行会谈后，双方签署了三项重要协议，分别是经济、技术合作，加强中国投资，以及在尼泊尔的石油天然气勘探合作。

报道称，双方还商定一项价值10亿元人民币（约2.04亿新元）的协议，对尼泊尔一些基础设施进行修复和重建，其中包括在2015年地震中被毁的科达里高速公路等。

北京有关学者分析，进入8月中旬，中国高层领导每年一度的北戴河“休假式聚会”也临近结束。今年的高层聚会除了协商与中共十九大相关的重大问题外，如何在政治、外交以及军事上处置中印边境对峙，显然也是必须讨论的内容。汪洋近期出访南亚的巴基斯坦和尼泊尔，应该就是应对中印边境局势的一个措施。

学者认为，作为现任中共政治局委员，汪洋也是下半年中共十九大后产生的新一届政治局常委会的热门人选。在印度军队拒绝撤回印方一侧，中印边境对峙有可能升级为军事冲突的背景下，高层让汪洋而不是主管外交的高官出访巴基斯坦和尼泊尔，是要展示中国对这两个国家的重视，拉近中国与南亚有关国家的关系。

另有接近中国军方的人士指出，中印官方避谈新的边境冲突事件，显示双方都不愿看到边境对峙继续升级，更不希望轻易诉诸武力。中印一旦爆发新的边境战争，无论谁胜谁负，都将严重伤害两国的战略利益，结果其实就是双输。这也是解放军迟迟没有对入境印军武力“清场”的主要原因。（《联合早报》于泽远北京报道）

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