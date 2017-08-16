台湾大停电引发政治风暴

（联合早报网讯）台湾大停电引发的政治风暴持续扩大，原先仅透过面簿发文的总统蔡英文和行政院长林全，今天（16日）相继出面再向全民道歉，但民怨未息，要求阁揆下台的呼声再起，也让近来民调跌破基本盘的蔡英文雪上加霜。

为稳定民心，林全同意朝野立委要求，下周赴立法院临时会就停电风波提出报告，并接受立委质询。

由台湾电力公司经营的天然气发电厂桃园大潭电厂，星期二（15日）因台湾中油公司的燃气供应无预警中断，厂内六部发电机组全数跳机，造成台湾1999年来规模最大的停电事故。

除花莲和台东县外，台湾本岛其余17县市前天下午均受大范围停电影响，抢修期间约670万户家庭被迫分区轮流限电逾三小时，各地传出交通大堵塞和民众受困电梯事件，严重扰乱民生。

据台电统计，全台昨天停电户数多达592万，每户将减收一天电费，平均约36元（新台币，下同，1.62新元），台电估计少收3.6亿元。

身兼民进党主席的蔡英文今天到该党总部主持中常会前发表特别谈话，再次为停电向全民道歉。她重申前一晚的面簿贴文指出，台湾应全面检讨的问题核心，在于“这个会因为天灾或人为疏失就轻易瘫痪的电力系统”。

她说：“这个系统无论在系统的设计或管理的专业上，都明显地过于脆弱，而且经过了这么多年，也没有采取强化的积极作为。”

她也宣示尽速提升台湾基础建设安全，并坚守“非核”底线，强调分散式绿能发电系统的发展方向正确，政府将加速推动。

对于蔡英文发言，国民党强力谴责民进党非核家园政策缺乏规划，前主席洪秀柱则批评蔡“转移焦点”，表示“错误的政策点不亮台湾”，暗讽去年以“点亮台湾”为竞选口号的蔡英文。国民党花莲县党部代理主委林盈成也直批蔡英文没有诚意，“千错万错都是别人的错”，他呼吁蔡英文勿把问题扯到过去，“现在是民进党在执政，总统叫蔡英文”。

在行政院的记者会上，林全昨早则率政院官员为停电对社会的不便和伤害道歉。他强调，政府“一定会面对事实，解决问题”，并宣布成立行政调查小组，展开政院层级的调查，厘清中油和台电的管理与督导责任和疏失。政院也计划成立体检小组，了解未来如何强化与改善电网稳定性及发电整体结构。

主管能源的经济部长李世光星期二晚已口头请辞，昨早提交书面辞呈，成为台湾首位因停电下台的经长，也是蔡政府任内第一个请辞的阁员。有媒体报道，蔡英文因停电震怒，点名李世光走人，但遭府方驳斥。称要“同进退”的经济部政务次长沈荣津原本也提出辞呈，但林全在未咨询沈的情况下，单方面宣布经长职务由沈荣津暂代，信息一度陷入混乱。

这场大停电也再次掀起重启核电的讨论，但林全受询时表明，停电涉及电力的稳定性和管理问题，与电力备转容量无关，两者不该“扯在一道”。虽然蔡英文认为电力问题是“国家安全问题”，林全指出，目前没明显证据指人为故意破坏，但行政院会尊重司法机关调查。

中油公司董事长陈金德今天在记者会上说，天然气供应中断的起因是仪表设备商巨路公司在大潭电厂计量站控制室更换控制系统电源供应器时，未按标准程序将自动模式转换为手动，导致电脑自动控制系统发出异常讯号，启动电动阀，而非原先提出的“人员误触”所致。但巨路昨午发声明回应，该公司仅“义务从旁协助安装”，强调系统操作由中油人员负责，拒绝背停电黑锅。

尽管责任归属尚未厘清，外界以及朝野蓝绿要求陈金德和台电董事长朱文成下台负责的呼声高涨，陈金德对此没有具体回应，仅说“我会承担起所有责任”，公司预计一周内决定惩处结果，他也驳斥中油总经理刘晟熙去职的传闻。

陈金德曾任高雄市副市长，过去是高雄市长陈菊的爱将，有传闻指陈金德的中油董座乃陈菊引荐。陈菊昨被追问时说，她相信中央有“非常适切、负责的惩治”，还说陈金德有风骨，不会逃避。（《联合早报》台北特派员黄顺杰报道）

免费试阅14天