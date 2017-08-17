普速列车吸烟区内吸烟会波及车厢 PM2.5浓度翻倍

（联合早报网讯）近日，一名准大学生因为在普速列车上遭遇二手烟而起诉了哈尔滨铁路局。这名大学生表示“车厢内有浓浓的烟味”，到底在普速列车上吸烟会给空气带来什么样的变化？“浓浓的烟味”又有多浓？昨日，北京青年报记者带着霾表乘坐两趟普速列车采访发现，当有乘客在吸烟区吸烟时，吸烟区的PM2.5浓度高达914.90，车厢内的PM2.5浓度为269.03，而刚刚发车时该数值仅为61.12。这意味着，吸烟会使车厢内的空气污染成倍增加。

据北京青年报报道，关于普速列车设置“吸烟区”的做法，记者从铁路业内人士处了解到，目前，普速列车车厢内，包括旅客乘车车厢、宿营车、餐车、行李车、邮政车、发电车等都是严禁吸烟的，禁烟区域一般都会有明显的禁烟标识。“吸烟区”设置在车厢和车厢的连接处，由于普速列车并不是全封闭，这里的通风条件相对较好，对旅客的影响相对会降低。

业内人士表示，普速列车站与站之间的运行时间相对较长，一些老烟民可能会无法忍受。为了避免其在车厢内吸烟，影响到其他旅客，铁路在相对通风的车厢连接处设置了吸烟区，并要求吸烟者将烟头掐灭后放进烟灰缸。

对于在站台上设置吸烟区，铁路部门表示，铁路站台不是封闭的室内结构，为了规范站台候车旅客的吸烟，不影响其他旅客，设置了相对固定的吸烟区域，并配有垃圾桶和烟灰缸。

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