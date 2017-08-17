非京籍买共有产权房可落户北京？ 专家：系误读

（联合早报网讯）日前，北京出台共有产权住房新政规定，共有产权住房可按照本市相关规定办理落户、入学等事宜。随后，《楼市震撼弹！北京户籍制度大转折？又一场风暴到来》、《购共有产权房可落户！北京楼市迎来巨震》等系列微信公众号文章被广泛传播。对此，市住房保障领域专家指出，其跟户籍制度并无直接的关联，认为购买共有产权房即可落户北京完全是部分公众号的误读。

据北京青年报报道，今年8月3日至8月10日，北京市住建委就《北京市共有产权住房管理暂行办法》(征求意见稿)和《关于印发的通知》(征求意见稿)面向社会各界公开征求意见。征求意见期间，《办法》和《导则》受到广大群众、媒体和社会各界的广泛关注。“反馈意见”对一些具体细节问题提出了意见建议，市住建委进行了认真研究分析，并逐条回复。其中，对于群众关切的能否落户、入学等问题，市住建委回复表示：“共有产权住房属于产权类住房，可以按照本市相关规定办理落户、入学等事宜。”

消息一出，不少社会人士将其“误读”为非京籍人士可以购房落户。《北京户籍制度大转折？又一场楼市风暴到来！》、《昨夜，北京楼市传来大消息！》等微信公号文章都将其与北京户籍制度的变化联系在一起。

公号文章称，“无论是北京的共有产权房可落户，还是广州、无锡、郑州等城市的租房可落户，都称得上是一次重大突破。随着‘只租不售’、‘租购同权’、‘共有产权房与商品房同权’等楼市政策推出，逐步落地，从2017年开始，楼市真的正在经历前所未有的变化。”

这些网络文章对于“北京共有产权房可落户”进行了错误的解读，对部分读者产生了误导。

实际上，北京市住房保障领域专家介绍，北京市推出共有产权房的“落户”是指户口迁移，比如是北京集体户口的可以迁移落到房子上，并不是非京籍家庭买共有产权房，就可以落户北京。

对于误读的原因，专业人士认为，共有产权房要求各区需满足在本区工作的非本市户籍家庭住房需求的房源应不少于30%，也就是说符合条件的非京籍家庭可以通过申请、摇号的方式购买。自从中央强调“房子是用来住的，而不是用来炒的”之后，许多中小城市强化了“购房落户”的政策，部分城市例如广州还出台实施“租房落户”等购租同权的举措。但实际上，在北京、上海这样的特大城市，目前依然严格实行人口指标控制的户籍管理政策。

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