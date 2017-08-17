印媒：中国派兵前往洞朗目的是挑拨印度和不丹关系

（联合早报网讯）印度媒体表示，中国派兵前往洞朗的目的其实是要挑拨印度和不丹之间的关系，企图让这件事看起来像是印度企图控制这个邻近小国。

据中时电子报报道，中国和印度士兵自6月中起就在洞朗高原、在中国和不丹边境间僵持不下，不丹当时见到中国士兵携带筑路工具出现，因而请求有邦交的印度支援，印度派遣士兵挡住中国士兵去路后，形成现在的僵局。

《印度时报》(The Economic Times)报道，印度和不丹因在1949年和2007年签署了双边协议，因此享有国防合作关系。《印度时报》表示中国现在企图夺走印度按照协议保护不丹的权利，这个行为本身就如同否认北大西洋公约组织(NATO)和前苏联成员国家形成的集体安全条约组织，尽管中国政府本身和朝鲜签署了类似协议。

印度前外交部次长席保(Kanwal Sibal)指控，中国企图将印度和不丹之间的关系，扭曲成印度试图控制国力较弱的不丹，最终的目的还是要夺走洞朗这块领土、并且不丹建立外交关系。席保表示，中国扩张其在洞朗上的军事机构时，其实就知道印度会因为和不丹之间的协议而出手。他认为中国试图将此协议看起来像是印度试图控制不丹的行为、使印度和不丹之间产生分歧，以削减印度在区域中的地位。

免费试阅14天