广州下月试点垃圾强制分类 专家：难点在顶层设计

（联合早报网讯）“垃圾围城”一直是困扰广州城市规划的重点问题，环保专家们在8月16日的第四届广州城市矿业论坛上对此进行了一系列的讨论。

据澎湃新闻报道，从今年9月1日开始，广州将试点实施公共机构以及100个样板小区生活垃圾强制分类。

生活垃圾强制分类的样板小区标准，主要分为分类投放、分类收集、分类运输和宣传发动4个方面。广州市城管委将于11月对100个小区组织检查验收。

在16日的论坛上，广州市城市管理委员会发展规划处副处长张挺介绍说，居民生活垃圾分类要从家里就开始进行分类。“最基本的，要做到干湿分类，最简单的方法，就是在家里的厨房和客厅放上分别的垃圾桶，厨余垃圾放到厨余垃圾桶里，其他的垃圾，放到另外的垃圾桶，既方便分类，家里环境也更加卫生。”

华南理工大学原校长，俄罗斯工程院外籍院士刘焕彬告诉澎湃新闻,"现在民众对于环保有了比较好的意识，实现生活垃圾强制分类还是比较可行，能做到的。"但是，刘焕彬称，目前广州市要真正实现垃圾分类最大的难点不在于市民，而在于政府部门的顶层设计。

“具体垃圾分类应该分成哪几类，不仅仅要做到干湿分离或者分可回收，不可回收，而是要更具体，细化到物品。相关的强制处罚规定，奖励规定也属于顶层设计的部分。”刘焕彬说。

除了垃圾分类的问题，垃圾如何进行处理，也是也是大家重点关注的问题。不少的环保企业提出了正在研发或者已经试行的新型技术，例如生物加工技术，微生物分解技术，昆虫转化技术等。但是，刘焕彬告诉澎湃新闻，从目前来看，垃圾焚烧仍然是垃圾处理中非常重要的一个部分。

“不能说是唯一的，但至少目前来看是一个不可或缺的办法。”

中山大学生态与环境研究院院长杨中艺在论坛发言称，目前居民对于建造垃圾焚烧厂普遍比较反感，是宣传工作不到位产生的误区。“其实我们引进的这套垃圾焚烧的技术，现在已经非常的先进了，垃圾焚烧厂造成环境危害问题要远远小于居民所担心。”

刘焕彬同样也表示，垃圾焚烧厂发电产生的污染要小于煤或者其他的矿物质发电。而居民所担心的二噁英问题，最主要的来源是塑料等生活垃圾的燃烧。“所以说，垃圾焚烧，是否会产生危害，或者危害有多大，源头问题还在于垃圾分类。垃圾分好类了，垃圾焚烧自然也就不会产生有毒有害的物体。而且能够再回收的东西，也能再次变废为宝。”

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