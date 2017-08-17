甄子丹发声明澄清：从未打压吴京

（联合早报网讯）吴京主演的《战狼2》突破46亿人民币票房，成为史上最高票房的华语电影，吴京走红却牵连甄子丹被指当年跟吴京合作《杀破狼》时，曾打压吴京，并有人以其微博私人帐号点赞批评吴京的言论。原本与家人正开心放暑假的甄子丹，为免不实传闻一直散播，今日在微博发长文回应曾打压吴京的传言，更称帐号被入侵而报警理。

据明报报道，甄子丹声明全文:“今日在获知如此离谱的恶意中伤消息后，我非常震惊！经新浪微博后台查询，发现昨晚微博有异地异常登陆，是账号被入侵登陆后的恶意而为！现已接受微博平台建议：报警后查入侵账号者身份，势必追究其法律责任。最近又有一些造假的文章出来说我怎样打压吴京, 各种荒谬、捏造的故事和报道均不是事实。作为动作演员, 战狼2的成绩令人鼓舞, 更带动了中国动作电影热潮。我衷心恭喜吴京有这么骄人的成绩, 他的努力有目共睹。他今天的成功, 我也为他非常高兴。这些年来玩微博全是想跟粉丝分享生活上的点滴, 但网上的攻击, 计从2012年开始一直没有停下来。 一直不去理，是不愿被拉入无聊的商业游戏，也不想浪费媒体资源为自己辩明是非。今次本人不得已发声，是为不再受污水，亦是为阻止恶毒挑拨，令无辜之人受伤害。”

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