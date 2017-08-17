中国联通780亿混改方案出炉 互联网巨头集体入局

（联合早报网讯）中国联通混改方案尘埃落定。8月16日，中国联通香港官网发布公告称，计划发行股份募集资金780亿元，战略投资者将认购90亿股中国联通A股股份，并向中国联通集团公司购入19亿股联通A股公司股票，共占扩大后已发行股本34.9%，价格为每股6.83元。腾讯、百度、阿里巴巴、京东国内互联网公司将参与投资；此外，中国联通拟向核心员工授予约8.5亿股限制性股票，价格为每股3.79元。

据经济参考报报道，中国联通董事长王晓初介绍，中国联通战略投资者主要为互联网公司、在垂直市场行业领先的企业、金融企业和产业基金四大类别，包括百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网宿科技、中国中车、中国人寿、苏宁云商、宜通世纪等。

根据方案，新战略投资者持股将上升到35.2%。其中，腾讯投资110亿，占5.21%；百度70亿，占3.31%；阿里巴巴43.3亿，占2.05%；京东50亿，占2.36%；苏宁40亿，占1.88%；光启互联技术40亿，占1.88%；淮海方舟信息基金40亿，占1.88%；鑫泉基金7亿，占0.33%；中国人寿217亿，占10.22%；接受老股的国有企业结构调整基金129.75亿，占6.11%。

中国联通公告还介绍，将建立健全协调运转、有效制衡的混合所有制企业公司治理机制。具体包括：适当引入新股东代表担任A股公司董事，进一步优化多元董事会组成结构；明确董事会在公司的核心地位，强化董事会重大决策、选人用人、薪酬分配等权力；加强经理层建设，探索经理层市场化选聘机制和市场化管理机制。

对于混改方案的实施，中国联通还表示，下一步，中国联通A股公司与联通红筹公司协商以定向配售或参与供股等方式认购联通红筹公司股份，注入资金并完成内外部审批。中国联通A股公司召开股东大会，审议本次非公开发行方案，并提交相关监管机构批准。

中国联通混改方案一直备受各界关注。2016年10月10日，中国联通首次表示正在研究和讨论混改方案。其间，关于混改投资者的方案屡屡传出，在各个版本的传言中，BAT三家公司一直榜上有名。今年4月5日，中国联通港股公司正式披露混改进展，称母公司中国联通集团正在筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，该重大事项拟以公司控股股东中国联通A股公司为平台，可能涉及A股公司股份变动事宜。公司已向联交所申请H股4月6日复牌。7月24日，中国联通港股公司发布公告称，混改试点方案已获批复，中国联通A股公司正与潜在投资者进行谈判，相关投资者名单、投资金额和所占股份比例等仍需上报相关部门，获得认可后才可实施。

外界普遍认为，中国联通混改方案正式出炉意义重大。一方面，通过引入战略投资者，中国联通将获得巨额资金，能够为未来发展，特别是5G网络建设和运营打下基础；另一方面，引入战略投资者有助于中国联通缩小与中国移动的行业差距，能够进一步促进国内电信行业竞争，有利于电信行业整体发展；此外，这一方案还将为未来国有企业改革提供思路，并有可能在之后形成试点经验，在更多行业进一步推广。

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