新党主席：蓝绿都不行 红的就会来

（联合早报网讯）新党主席郁慕明昨天接受采访时表示，台湾现在有两个问题，一是没有理想、没有目标，二是领导人的心态能力。郁慕明并说，蔡英文执政刻意去中华民国，去中华文化，这涉及到全体中国人的命运，最后“蓝绿都不行，红的就会来”。

据联合新闻网报道，郁慕明说，从这二天核电问题来看，台湾政治斗争内哄内耗20年，从蒋经国以后这20多年来累积而成。第一是李登辉接棒后，国家、政党的精神荡然无存，当中心目标都消失，这个国家、政党有什么理想？

第二是领导人心态能力，郁慕明说，蔡英文当一年多总统，问题越来越多，民调越来越低，因为嘴巴讲容易，执行却困难重重，台湾作茧自缚已久，只有短视的利益，没有长期的规划，从这个问题可以上升到整个社会是欺骗的社会。

“不需要忧心，这是命运。”郁慕明说，假设蔡英文是无知的，我们需要忧心，但他认为蔡英文不是无知，是刻意要大破大立，给台独创造机会，所以在教课书上延续李登辉，把中国的历史切断，把旧的军公教都排斥掉，要换上新的全面控制，这样才能培植台湾国，把过去都淘汰掉。

郁慕明说，现在蔡英文在一例一休、年改及前瞻等与人民生活有关的议题上，想大破大立都不容易，因此只能在与人民生活没有直接关连的教育、历史、思想上大破大立。郁慕明说，很多人骂蔡英文无能，其实蔡英文比马英九内敛多了，下决定比陈水扁还狠。

郁慕明说，既然是有意，就让命运来定，蔡英文有意去中华民国化，有意的去中华文化，那时候就不是台湾内部决定，涉及全体中国人的命运，讲的白一点，最后“蓝绿都不行，红的就会来”。

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