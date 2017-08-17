腾讯急升5.3%　带动恒指高开201点

（联合早报网讯）腾讯公司昨天公布的中期业绩表现理想，令股价今早高开5.3%，报340.4元，再创上市新高。带动恒指高开201点，报27610。国企指数也高开20点，报10838。

据香港01报道，“股王”业绩优异，多间大行也调高对腾讯的目标价。其中花旗重申腾讯“买入”投资评级，并将腾讯目标价由380元上调至392元。

腾讯上半年总收入达1,061.58亿元（人民币.下同），按年飙升57%；毛利537.49亿元，按年增长38%，纯利则按年增长64%至327.07亿元，远胜市场预期的四成升幅。

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