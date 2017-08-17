乐视网称与民生信托达成和解：乐视系12亿资产冻结被撤销

（联合早报网讯）有机构开始解除对乐视网的财产冻结。

据澎湃新闻报道，8月16日晚间，乐视网发布公告称，近期收到了法院执行裁定书，中国民生信托有限公司因申请财产保全，向北京市高级人民法院申请强制执行冻结乐视控股(北京)有限公司、贾跃亭、乐视致新电子科技(天津)有限公司12亿元资产。

经过协商，乐视网已与民生信托达成和解，民生信托已向北京市第三中级人民法院申请撤销此次强制执行。

民生信托和乐视的纠纷始于2016年一笔不超过10亿元的贷款业务。根据公告，2016年，乐视网子公司乐视致新与中国民生信托有限公司签署了《信托贷款合同》，民生信托通过信托产品，给乐视致新提供不超过10亿元的贷款，各笔贷款期限均为自其对应的贷款发放日起24个月。贾跃亭、乐视控股(北京)有限公司为上述贷款提供无限连带责任保证担保。中国民生信托有限公司因申请财产保全，向北京市高级人民法院申请强制执行，北京市高级人民法院指定北京第三中级人民法院执行。

根据乐视网公告，经过协商达成和解，民生信托已经申请撤销了上述强制执行。乐视网称，若本次强制执行顺利解除，将不会对乐视网本期利润或期后利润造成影响。

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