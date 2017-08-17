山西和顺矿难确切死亡人数和遇难者名单仍无从查证

（联合早报网讯）山西省和顺县吕鑫煤业四采区A6-1采区8月11号15点至17点发生边坡滑坡事故，经初步询问矿方负责人，当时5台挖掘机被埋，4人死亡，5人失踪。8月15号凌晨0点52分，矿方负责人投案自首。目前确切死亡人数和遇难者名单仍无从查证。

据中国之声报道，记者从晋中和顺吕鑫煤业抢险救援指挥部获悉，8月15号抢险救援指挥部成立后，即组织矿山救护、地质勘探、地质监测、气象等力量，开展抢险救援工作。经现场紧张勘测，滑坡体体积约20多万立方米，坡底还有5万立方米积水。

昨天下午5点半，和顺县委县政府有关负责人就吕鑫矿业滑坡事故瞒报进行深刻检讨：前期调查中因工作不深入、不细致，导致出现重大失误，延误了抢险救援；对滑坡遇难者表示沉痛哀悼，并将全力以赴做好善后抚恤工作；对前期带队到滑坡现场调查的县煤炭管理局局长张瑞清就地免职，其他责任人将依规严肃追责；对县公安部门行政拘留的1名网上发帖者，立即撤销案件，解除行政拘留，并依法启动相关程序。

抢险救援指挥部晋能集团排水组副组长闫志宏说，目前的工作，以抢救人员为主。由于滑坡体量大、现场状况复杂，加之天气因素的影响，抢险救援会有相当的难度。

截止目前，记者还无从查证确切的死亡人数以及遇难者名单。

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