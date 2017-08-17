大熊猫国家公园获批 总面积达27134平方公里

（联合早报网讯）记者从白水江国家级自然保护区管理局获悉，《大熊猫国家公园体制试点方案》已获得正式批复。《方案》将四川、陕西、甘肃三省的野生大熊猫种群高密度区、大熊猫主要栖息地、大熊猫局域种群遗传交流廊道合计80多个保护地有机整合划入国家公园，总面积达27134平方公里，涉及陇南市境内白水江和裕河两个自然保护区。

据新华网报道，根据《方案》，大熊猫国家公园白水江园区总面积2571平方公里，其中，大熊猫栖息地面积1119平方公里，潜在栖息地面积约900平方公里，占全省大熊猫栖息地面积的59.3%，野生大熊猫数量111只，占全省野生大熊猫总数84.9%。涉及2个自然保护区、2个林场。园区主体面积主要是由白水江国家级自然保护区和裕河省级保护区构成。划入部分在功能分区上主要分为三大板块：核心保护区、生态修复区和科普游憩区。

根据《方案》，大熊猫国家公园的定位是生物多样性保护示范区域、生态价值实现先行区域、世界生态教育展示样板区域。将围绕以大熊猫为核心的生物多样性保护、创新生态保护管理体制、探索可持续的社区发展机制、构建生态保护运行机制、开展生态体验和科普宣教等五个方面试点。同时，采取自然措施，保护修复大熊猫栖息地生态系统，恢复大熊猫栖息地连通廊道建设，建立大熊猫野生种群遗传档案，实现野生种群管理的精细化，完善人工繁育-野化训练-放归复壮野生种群机制。

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