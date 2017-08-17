状元收费陪游名校？媒体：自称北大毕业生带客冒充亲戚进校

（联合早报网讯）时值暑假，清华、北大等高校成为北京热门“旅游景点”，有不少家长选择带孩子前往高校参观。因游客众多，清华、北大两所学校也采取了相关限流措施。北京青年报记者发现，参观火热及进学校困难也催生了相关产业，有机构在淘宝店叫卖“状元陪同参观游览北大清华”，不需要排队就可以进入校园参观，要价近200元每小时。

据北京青年报报道，这件商品标价为99元，为半小时，店家表示参观时间一小时起售，即最低198元，目前已月销20笔，如果游客人多，还要另加钱。

这家淘宝店铺名显示为“冲天教育”，北青报记者查询看到，“冲天教育”属北京冲天炮教育科技有限公司，公司网站介绍称，“公司是北大清华精英创办的高端教育品牌，专注于中小学课外辅导。”

8月15日，北青报记者在淘宝上购买了一小时的参观时长后，按照约定，于昨天上午到达北京大学南门附近。

自称是北大毕业生的杨宇（化名）见到北青报记者后，出示了一张学生卡，上面显示杨宇为2012级某专业的硕士研究生。当北青报记者询问杨宇的状元身份时，杨宇则称自己已经毕业三年，“状元只是我们一个说法，其实考进北大清华的我们都叫状元。”

杨宇叮嘱，“进门时会给保安看自己的学生卡，你们跟着我进就行了，不要看保安，如果保安问的话，就说是我亲戚。”随后，杨宇给北大南门保安看过自己的证件后，北青报记者随杨宇顺利进入北京大学校内。

杨宇表示，因暑假参观人数较多，且收到了很多家长关于参观高校的咨询，所以机构才于近日开展了“带游客参观北大清华”的业务。而根据经验，杨宇称“由北大南门或者西南门进入比较方便，西门和东门较难，需要登记且有风险。”

对于业务相关情况，杨宇介绍，这项“带游”服务开展以来比较火爆，杨宇自称每天基本上带“两班”，每次大概4个小时左右。

除了北大外，杨宇表示也可以用自己北大的学生卡将游客带进清华校园，“最近清华刚刚停止校园参观了，我们要带的话现在也只能带一个人进去，其他同行的可以稍等，我出来后再从另一个门带其他人进入。”

在参观的一小时内，杨宇带北青报记者游览了图书馆、未名湖、博雅塔等“景点”，并介绍部分历史，杨宇表示因为自己曾是北大学生所以对校史了解，如果参观清华的话，也会“提前做功课”。

在北大校园内，有不少家庭带着孩子参观，也有暑期夏令营团在校内参观。昨天中午12时许，北青报记者到北大东门看到，已有不少家长在烈日下排队等候。来自山西的游客李先生称因为没有赶上上午的参观时间，只能等两个小时到下午进去。另有参观的游客称，早上也排了两个多小时才进到校园。

负责维持东门秩序的保安告诉北青报记者，北大校园参观时间为上午7：30到11：30，下午为14：30到17：00。“早上排队的人会特别多，下午情况好一些，每天的人流量能够达到五六千人，早上人最多的时候，游客队伍甚至能排到天桥附近。”北青报记者在地图软件中看到，从东门到天桥有400米左右的距离。

这名保安介绍，有北大学生证或工作证的最多可以带三个人进去，不用排队，直接进去。“领人进的时候，到门口出示身份证登记一下就可以，如果人多的话，你就把你同学也叫来，一起领进去，不用排队。不来领的话就只能排队了，通常得排一两个小时才能进来。”

另据安保人员介绍，已经毕业的学生持校友卡也是可以不用排队直接进来。当北青报记者问及是否会有学生和毕业生领游客入园以挣取报酬时，保安称“确实遇到过这种‘黑导游’，但是我们也没办法去核实阻拦人家，我们都是有摄像头的，都能录下来，学校可能会有处罚。”

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