《哆啦A梦》台词反日？中日两国网民掀热议

（联合早报网讯）《哆啦A梦》特别篇“大象和叔叔”近期引发热烈讨论，因为有段内容是主角哆啦A梦与大雄欢呼“日本战败了”，这个情节似乎代表该作品有“反日”倾向，让大陆网民纷纷点赞，不少日本网民则表示不满。

据中时电子报报道，“大象和叔叔”讲的是哆啦A梦与大雄坐时光机回到二战时期，进而拯救动物的故事。由于日本军方为节省食物，决定毒死负责运输任务的大象，哆啦A梦等人赶在之前阻止，并欢呼说出：“不用担心，反正战争很快就要结束，日本会战败啦！”

由于该剧情与日本传统的右派思维相悖，让所有观众感到震撼。不少日本网友大骂哆啦A梦“反日”、“侮辱日本”，甚至质问“日本战败是可以笑着说的台词吗？”

中国大陆的网民则纷纷点赞，不少人说“喜欢这部动画”、“动画公司有勇气”、“日本的良心”。

16、17两日，共青团中央、环球时报、人民日报等中国官媒的微信号纷纷转发题为《多啦A梦被称“反日”，中国人还不知道他们有多么勇敢》的文章。文中称，《大象与叔叔》共三个版本，相较之前两个版本，新版新增欢呼雀跃动作，“更接近漫画作者藤子F不二雄的原意”；文章又称，多啦A梦和大雄脸上的笑容，“真正扒掉了和日本右翼分子的遮羞布，并站到了他们的对面。”

文章总结称，在日本右翼势力强大的背景下，新版动画毫不避讳地告诉日本的孩子，战争是错及无良的，日本战败是应该庆幸的，“多啦A梦已经这么勇敢，我们起码不能让他们孤军奋战。”

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