代表政府道歉？蔡英文遭批“思维停电”

（联合早报网讯）前天下午全台大停电，当晚蔡英文PO文称“对于这次停电，我代表政府向全国人民道歉”。对此，国立台湾艺术大学广电系教授赖祥蔚认为，“代表道歉”的意思是犯的错跟自己没有关系，但因为担任某职务，才代表这个机构道歉。赖列出蔡英文致歉三大缺点，讽刺表示“您或幕僚的思维也停电了吗？”

据中时电子报报道，15日下午大停电，蔡英文当晚才在面簿表示“现在全台的电力供应已经渐渐恢复正常。对于这次停电，我代表政府向全国人民道歉”。蔡表示她会要求相关部门，在最短时间内给全体国人一个清楚的报告，“为什么我们的供电系统会因为一个误触，就造成这么大的损害？这个系统明显地过于脆弱，可是台湾竟然就这样过了这么多年。这个系统非改不可，我会把它列为未来彻底检讨改革的重点”。

对此，赖祥蔚在《ETtoday东森新闻云》云论中指出，蔡英文针对台湾大停电在面簿发文，总结三大缺点，包括道歉不认真、推卸责任、空洞模糊且不敢承担。蔡英文当了一年多总统，台湾发生大停电，总统绝对要负责。“所以总统应该必须亲自道歉，而不是代表政府道歉”。

赖祥蔚指出，想出这个句型的人真是太极拳高手，未来不管发生什么问题，都能套用“真正该全面检讨的，是这个会因为人为疏失而轻易瘫痪的XX系统。”

第三大缺点则是空洞模糊、不敢承担。谁是相关部门？最短时间是多长？自己都说误触造成大停电了，那么这份报告的意义是什么？“身为一个总统，大停电已经过了6个小时，连检讨报告或改革报告的提交时间都不敢具体承诺”。蔡英文针对台湾大停电在面簿发文，赖祥蔚点出三大缺点，直言“您或幕僚的思维也停电了吗？还是真正该全面检讨的，是这个会因为人为疏失而轻易瘫痪的幕僚系统？”

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