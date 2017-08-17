林全再次就停电道歉：请政务委员进行电力全面体检

（联合早报网讯）针对815大停电，台湾行政院长林全今天在行政院会再度表达歉意，林全表示，电力系统的稳定，存在整体性问题，不能再认为是偶发的单一事件而予轻忽。他已请政务委员吴宏谋组成调查专案小组，并邀外部人士参与，也请政委吴政忠规划稳定电力供应的全面性体检。

据联合新闻网报道，林全上午在行政院会就“0815供气中断导致全台轮流停电”提示，林全说，本次大潭电厂6部机组因人为处理不当中断跳脱，导致整体电力供应瞬间损失20%，为维持供电系统稳定，台电公司紧急启动分区轮流限电措施，到晚间9时40分正式解除。“对于因停电造成国人生活上的不便，本人要再次表示歉意”。

林全表示，电力供应的稳定，不仅是民生必需，更攸关国家安全。针对本次事件所暴露出有关系统设计、操作流程、营运管理等问题，他已请政务委员吴宏谋政组成行政院层级的调查专案小组，并邀请外部专业人士参与，澈底厘清问题与责任所在。

林全表示，从和平电厂输电塔倒塌，乃至于本次事故，显见我国电力系统的稳定，存在整体性问题，不能再认为是偶发的单一事件而予轻忽，因此，他也请政委吴政忠就现有集中式电力结构的安全性、整体电网的安定性，以及未来如何使电力系统更具抗灾性、强韧性等议题，规划进行稳定电力供应的全面性体检。

此外，对于其他重要关键基础设施，林全也请各主管机关立即进行全面检视，并强化应变整备，建构安全的环境。

林全说，做为一个负责任的政府，我们不仅要面对问题、解决问题，更要能防患未然，将潜在的危机消弭于无形。期许各位首长，除了推动手边的业务，更要落实风险管理，找出并解决过去遗留下来的潜在问题，以展现施政决心与魄力，争取民众的认同。

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