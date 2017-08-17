范长龙会邓福德 称军事手段不能成解决半岛问题选项

（联合早报网讯）据中国国防部网站报道，8月17日，中共中央军委副主席范长龙在北京八一大楼会见了美军参联会主席邓福德一行。

范长龙指出，两国元首高度重视两军关系，希望两军关系成为中美整体关系的稳定因素。近年来，两军关系持续健康发展，防务和军队高层领导人保持友好往来，防务磋商、视频通话等各层级对话平台运行顺畅，军事互信机制建设不断完善。但美方在台湾问题、美在中国周边部署“萨德”系统、美军舰机在南中国海活动、美在中国周边海空域抵近侦察等问题上的错误做法，给两国两军关系和双边互信带来很大消极影响。中方愿与美方共同努力，认真落实好两国元首共识，进一步挖掘合作潜力，妥处分歧和敏感问题，使两军合作为两国整体关系的发展注入正能量。

范长龙强调，中方坚持认为对话协商是解决半岛问题的唯一有效途径，军事手段不能成为选项。当前有关各方要保持克制，避免加剧朝鲜半岛局势紧张的言行。希望美方与中方一道，推动有关各方相向而行，共同为解决朝核问题、维护半岛和平稳定发挥积极作用。

邓福德对中国海军协助搜救美国海军落水人员表示感谢。他说，深化交流合作是美中双方的共同愿望。美方愿与中方一道，落实两国领导人共识，以坦承、专业的态度推进两军各领域的务实交流合作，建立更紧密的沟通机制和渠道，不断增进互信，减少误判与摩擦，管控风险，共同推动美中两军关系稳定发展。

中央军委联合参谋部副参谋长邵元明、美国驻华大使布兰斯塔德等会见时在座。

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