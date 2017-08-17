香港双学三子：无悔重夺公民广场、参与占领

（联合早报网讯）揭开占领运动序幕的2014年9.26香港冲击“公民广场”事件，时任学民思潮召集人黄之锋、学联前秘书长周永康及常委罗冠聪，当晚分别爬过围栏进入广场，并在台上呼吁市民参与，去年罪成被判社会服务令或缓刑，律政司不服判刑申覆核。

据明报报道，案件审理期间，律政司表示3人预谋以暴力硬闯公民广场，罪行严重，促请上诉庭判监。上诉庭将于今午就刑期覆核宣判。

三子今天开庭前表示，对判刑感到悲观，但指无悔参与重夺公民广场及占领运动。

罗冠聪在庭外表示对上诉庭判刑感到悲观，相信他们3人很大机会要入狱，刑期亦不会短。他指出重夺公民广场意义重大，是和平、理性、非暴力的雨伞运动的序幕。他指出自己对于争取真普选从不感到后悔，“无论结果如何，我都系内心自由”，他们的行为无愧于他们相信的公义及价值。

黄之锋指他荣幸能委身于整场占领运动，又指入狱不是他们乐见的事，但“当坐监年轻人不放弃，香港人在监狱外更无理由要放弃”，希望港人能“做埋周永康、罗冠聪同我嗰份”，又指最后心愿是出狱时可见到“有希望的香港、唔放弃的香港人”，并呼吁市民关注“政治清算”、“政治检控”。他在发言的最后部分再次大叫“撑住，唔好放弃”。

周永康则表示，希望港人用最坚定的心情和意志迎接打压，他们相信“相信坚持会令乌云退散，相信公义、法治、民主、人权一定能获扞卫”，又指他们的坚持，会让港人“获得最后的胜利”。

周永康开庭前才到达法庭，并在入庭前与岑敖晖相拥。黄之锋在庭内与女友钱诗文紧抱，及说了一声“再见”。法庭聆讯开始前，法庭书记安排三子步入犯人栏。



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