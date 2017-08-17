美军参联会主席促中国施压朝鲜？中国外交部回应

（联合早报网讯）美军参联会主席邓福德16日访问了位于沈阳的中国人民解放军北部战区司令部。

据路透社援引美国驻华大使馆周三发布的声明称，邓福德此前曾向中国官员表示，朝鲜的核武器是对包括中国在内的整个国际社会的威胁，“中国应该对朝鲜增加压力”。

据环球时报报道，对此，中国外交部发言人华春莹17日在回答记者有关询问时示，中国在半岛核问题上的政策是一贯的、连续的，不会改变，“忽悠没用，施压没用，威胁更没用。”

华春莹在当天举行的外交部例行记者会上表示，中方一贯从维护半岛和平稳定、维护国际核不扩散体系、维护中国战略安全利益的角度出发，根据事情本身的是非曲直，秉持客观公正的态度来制定相关政策。

至于邓福德在华期间是否曾就朝核问题向中方施压，华春莹回应称，“你可以关注目前已经发布的消息稿，无论是昨天房峰辉参谋长与他会见，还是今天上午中央军委副主席范长龙和国务委员杨洁篪同邓福德主席的会见，有关消息均阐明了中国的原则立场，美方也愿意与中方加强沟通。我刚刚还看到一个报道，邓福德先生再次强调，通过政治外交手段解决朝核问题是最符合各方的共同利益的，军事打击行动会产生严重的后果。”

“我也想再提醒注意，前几天习近平主席和特朗普总统通电话时，特朗普总统也表示，完全理解中方在半岛核问题上发挥的作用，中方愿意在相互尊重的基础上，与美国继续就此保持良好的沟通。”华春莹称。

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