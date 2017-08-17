台电高层：若重启核一二仍会跳电 

（联合早报网讯）台湾815大停电又引发外界重启核电呼声，强调停电原因是在于备载容量不足，若重开核一、核二即可弥补。台电高层表示，以815情况估计，因供电直接减少438.4万瓩，无论任何发电方式升载“都来不及”。该高层表示，备转容量若较高，可以提早跳电后恢复速度，但均无法阻止当下跳电。

据自由时报报道，台电高层昨表示，由于大潭电厂6部机组占装置容量达12％，一次跳掉“损失真的很难挽救”、“怎么样都来不及”，由于电网供电跟需电在平常情况下是平衡的，就算要用其他机组升载来挽救，速度也赶不上。

对外界质疑若开启核一、核二机组，恐就能救援跳电危机，该高层说恐怕也没有用，因核电升载时间非常长。他说，若要挽救恐怕只有水力发电最快，一开就有，其余就算是燃油、燃气，也要一到两个小时才有可能升载，无法解决当下电网不平衡引发的低频保护。

他也说，备转容量率高低当然会影响跳电机率，但若跳机的量太大，有再多备转容量也没有用，因为瞬间缺口太大，无法弥补。

而对分散式电网是否能改善机组跳脱后难以避免的低频卸载状况，台电高层也说集中式与分散式电网“各有优缺，必须相辅相成”。该高层说，“电厂要地点、输电也要地点”，台湾当初设计成这种集中式电网，就是因为土地难以取得，固然台电也清楚鸡蛋最好不要放在同一个篮子里，但这些议题都须花时间面对。

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