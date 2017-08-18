首家金融机构与乐视和解撤销资产冻结

（联合早报网讯）继多家金融机构轮番冻结乐视资产之后，终于出现首家申请撤销法院冻结的金融机构。根据乐视网昨天发布的公告显示，民生信托与乐视网已于前天晚间达成和解，向法院申请撤销冻结乐视控股、贾跃亭和乐视网控股子公司乐视致新12亿元。民生信托也是首家与乐视达成和解的金融机构。

据北京青年报报道，民生信托去年曾与乐视网控股子公司乐视致新签署了《信托贷款合同》，民生信托通过信托产品为乐视致新提供不超过10亿元贷款，各笔贷款期限均为24个月。贾跃亭、乐视控股为贷款提供无限连带责任保证担保。随着乐视陷入资金链危机，民生信托向北京市高级人民法院申请了对乐视的财产保全强制执行。其中冻结、划拨被执行人乐视控股、贾跃亭、乐视致新的银行存款12亿元。同时冻结、划拨被执行人乐视控股、贾跃亭、乐视致新自今年6月20日至实际清偿之日应支付的利息，计算标准是年利率16.2%。

在民生信托与乐视网达成和解的同时，乐视网目前还在与建设银行就2亿元借款纠纷积极洽谈化解方案。不过，目前对于乐视来说，大量的资产冻结仍然是悬在头上的利剑。

截至今年7月27日，贾跃亭又新增被北京市第三中级人民法院等轮候冻结股份数量3584933254股，轮候期限为36个月，占乐视网总股本 179.72%；乐视控股所持乐视网股份新增被北京市第三中级人民法院等轮候冻结股份数量66705780股，轮候期限为36个月，占乐视网总股本3.34%。贾跃亭所持有的乐视控股92.07%股权已被司法冻结。

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