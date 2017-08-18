上海电网首用喷火无人机清除高压线飘挂物

（联合早报网讯）8月16日，上海电网首次应用了喷火无人机技术。无人机在天空中喷出红色的火焰，清除了高压线上的飘挂物。

据澎湃新闻报道，当天，在上海沪青平公路附近，线路巡检人员对宜华线巡视时，发现一条长约5米的塑料薄膜飘挂在2460号至2461号塔间的导线上。 500千伏宜华直流线路正在运行中，在大风的吹拂下，薄膜随时可能飘挂到接地极线路上，造成单极接地故障，情况十分紧急。

考虑到塑料薄膜飘挂在该线档距正中间，距两端杆塔较远，采用常规带电作业方法清理十分困难，而且作业风险大、耗时长。为了能快速安全地消除隐患，国网上海检修公司决定采用无人机喷火技术带电处置，将塑料薄膜清除。

接到任务后，国网上海检修公司“鹰眼”青年无人机小组立即携带喷火无人机赶至现场。经短暂的安装调试，无人机轻巧升空，迅速贴近塑料薄膜的悬挂点。命令下达后，湛蓝的天空中，一道火舌从无人机“口中”喷出，塑料薄膜瞬间燃烧起来，然后脱离地线，掉落地面，整个清理过程仅耗时约20分钟。

“若是采用传统带电作业方法，需要登塔消缺（处理设备缺陷），作业时间至少需要两个小时，使用无人机喷火清除线路飘挂物，既缩短了消缺时间，也大大降低了工作的劳动强度。而且，每次喷火时间很短，着火点最高温度并不会对线路本体造成任何损伤。”无人机机长王欣庭告诉澎湃新闻记者。

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