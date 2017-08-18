港三学子判囚：民建联支持判决 民主派批政治检控

（联合早报网讯）香港双学三子罗冠聪、黄之锋和周永康因占领公民广场案被判入狱6至8个月，民建联支持判决，认为判决向社会发出正确讯息。民主派则批评，政府对年轻人穷追猛打，制造“政治犯”。

据香港01报道，律政司就占领公民广场案提出刑期覆核，双学三子判囚6至8个月。律政司发声明指三名被告并非因为行使公民自由权利而被定罪，而是因为他们进行抗议时的行为触犯法律，重申检控带有政治目的的指控全无基础，漠视客观证据，强调律政司只是依据《检控守则》、适用法律和证据处理刑事案件，法院亦是据公平审讯中呈堂的证据和适用法律，作出独立判决，裁定他们罪成。“香港特区司法独立的情况不可能被质疑。”判决书亦显示法院不可能存有政治动机。

民建联也发声明支持判决，主席李慧琼认为，判决向为社会发出正确的法治讯息，“纠正有人以为，或者有人鼓吹，只要抱有良好意愿，可以进行非法暴力的行动，法院不会重罚的错误想法。”李要求社会人士不要再发放错误信息，鼓吹市民或年青人以身试法。

不过，众志质疑律政司，存心要令三人身陷囹圄，“强烈谴责特区政府滥用司法程序”，打压异己。

泛民政党亦批评判决，民主党声明谴责律政司覆核罗冠聪、黄之锋、周永康三人的刑期，形容属政治检控，对判决感到失望、难过、愤怒，质疑林郑多次表明希望修补社会撕裂，一边提出重开公民广场，一边却对曾闯入公民广场的罗冠聪、黄之锋、周永康穷追猛打，未有任何实际行动修补撕裂。

公民党认为，这次的判决与日前“反东北案”性质同出一辙，均是政府针对示威者，透过上诉程序和覆核刑期穷追猛打，企图利用司法制度作打压武器，“制造”回归后最年青的一批政治犯。

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