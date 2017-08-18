印尼高官将访华并出席中印尼两大合作机制会议

（联合早报网讯）中国外交部发言人华春莹17日在例行记者会上宣布，应中国国务委员杨洁篪邀请，印度尼西亚共和国政治法律安全统筹部长维兰托、经济统筹部长达尔敏将于8月21日至22日一同访华，并分别同杨洁篪国务委员主持中印尼副总理级对话机制第六次会议和中印尼高层经济对话第三次会议。

据中新社报道，华春莹说：“当前中印尼关系发展势头良好。两国高层交往密切，积极对接发展战略，深入开展务实合作。中国去年跃升为印尼第三大投资来源国和最大游客来源国，雅万高铁、综合产业园区等大项目建设稳步推进。今年5月，习近平主席和佐科总统在‘一带一路’国际合作高峰论坛期间举行会见，就加强战略对接和‘一带一路’合作达成新的重要共识。”

她指出，中印尼副总理级对话机制和高层经济对话是两国政治安全和经济领域合作的高级别机制。此系两国首次背靠背举行上述两大合作机制会议。会议期间，双方将以落实两国元首共识为主题，以深化战略对接为主线，就两国关系、政治安全与经济合作以及共同关心的国际与地区问题广泛深入交换意见。相信会议的举行将进一步增进两国政治互信，深化务实合作，推动两国全面战略伙伴关系取得进一步发展。



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