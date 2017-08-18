巴基斯坦驻华大使：1.5万兵力护卫中巴经济走廊

（联合早报网讯）中巴经济走廊是目前中国与巴基斯坦两国的一个重大合作项目。巴基斯坦驻中国大使马苏德·哈利德日前受访时表示，目前约有3万中国人在巴基斯坦工作，为向他们提供必要的安全保障，为给中巴经济走廊项目保驾护航，巴政府总共已经投入1.5万人的兵力。另外，巴基斯坦4个省每个省也有独立的力量来保护中国人。

据环球时报报道，哈利德大使称，实际上，巴国内安全状况已经有很大改善，尤其是过去两年，针对境内恐怖极端分子的围剿取得了很大胜利。至于最近政坛动荡，总理换人，新总理已明确表示支持中巴经济走廊建设，“关于这点非常明确”。

据哈利德大使介绍，2016年中国在巴投资额为18亿美元，但如果把所有项目(包括已经开始尚未完成和尚未开始的项目)汇总，中方投资额超过500亿美元，已经实施的项目约为450亿美元。这些投资集中在能源和基础设施领域，但一个趋势显示，很多中国中小企业在投资巴纺织、食品加工等领域，因为巴基斯坦在这方面的市场潜力很大。

针对最近印度媒体上有声音表示中国在联合巴基斯坦对付印度时，哈利德说，中巴关系不是为了针对任何第三方，而是为了给我们自己的人民提供和平、稳定和发展。“和平共处是中国的外交方针，也是我们的政策，但如果邻居十分好斗，作为主权国家，我们必须保卫自己的领土。”



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