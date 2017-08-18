中国首家互联网法院挂牌 法官网上断案

（联合早报网讯）杭州互联网法院今天（18日）上午正式挂牌。这是中国乃至全世界第一家互联网法院，将集中管辖杭州地区网络购物合同纠纷等涉网案件，实现“涉网纠纷在线审”。

据中新网报道，最高人民法院党组书记、院长周强，浙江省委书记车俊共同为杭州互联网法院揭牌。

据介绍，杭州互联网法院集中管辖杭州市辖区内基层人民法院有管辖权的下列涉互联网一审案件：互联网购物、服务、小额金融借款等合同纠纷；互联网著作权权属、侵权纠纷；利用互联网侵害他人人格权纠纷；互联网购物产品责任侵权纠纷；互联网域名纠纷；因互联网行政管理引发的行政纠纷；上级人民法院指定杭州互联网法院管辖其他涉互联网民事、行政案件。

中新网记者了解到，杭州互联网法院将通过标准化、结构化的新型互联网审判方式，实现“涉网纠纷在线审”。

“设立杭州互联网法院，意义深远。”中国社会科学院学部委员、中国社会科学院法学所所长、中国法学会副会长、中国法学会网络和信息法学研究会会长李林表示。

李林具体谈到，一是有利于高效审理案件，践行司法便民、利民。二是有利于提升司法治理网络空间的能力和水平，进一步完善中国诉讼制度体系。三是有利于深化司法改革，树立司法现代化标杆。

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