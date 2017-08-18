世上仅存的明教寺庙 藏匿深山门票0元

（联合早报网讯）明教是唐代从波斯传入中国的摩尼教，它的教义杂揉了佛教、基督教和祆教，崇拜光明，提倡清净，在古代曾经盛极一时。然而后来却因为历史原因销声匿迹，渐渐被人们遗忘。

据凤凰网报道，在福建省晋江市的西南近郊，有一座草木葱郁的华表山，静谧优雅，远离喧嚣。中国乃至世界上仅存的一座摩尼教寺庙——草庵寺便坐落于此。

根据《晋江县志》里的记载：“华表山在五都，距城南四十里，双峰角立如华表，然麓有草庵，元时建祀摩尼佛。”由此可见，草庵寺至少已经拥有数百年的悠久历史。

据说，因为古时候这一座寺庙“以茅草构屋”，因此得名草庵寺。整座古寺依山而建，没有门票和拥挤的香客，仅有几座古朴的房子，乍一看似乎并没有什么特别之处，甚至还有一些简陋不堪。然而你可千万不要小瞧它！在草庵寺门前立着几方石碑，其中一方刻着“联合国教科文组织”来此考察后留下的鉴定签名，彰显着草庵寺的“国宝”身份——“世界上现存最完好的摩尼教遗址”。

整座草庵寺里最珍贵的“宝贝”，就要数庵内依山雕凿的一尊摩尼光佛雕像。整尊塑像高1.52米，宽0.83米，佛像面部呈淡青色，手显粉红色，服饰为灰白色，完全利用岩石中不同的天然三色精巧构设，让人拍手叫绝。

作为目前世界上仅存的一尊摩尼教石雕佛像，它的历史价值和宗教价值可见一斑，被列为中国全国重点保护文物。1987年8月，在瑞典召开的“摩尼教国际研究大会”上，这一尊塑像更是被确定为大会会徽。

虽然在国际上享有盛名，然而在中国国内却没有几个人知道草庵寺的名字。或许隐匿山林之中的草庵寺和摩尼教、明教一样，已经被人们遗忘在历史的长河之中。但这也未尝不是一件好事。

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