清华大学日晷被刻字 校保卫处调查监控

（联合早报网讯）8月17日，记者从多位清华大学在校生处获悉，位于该校大礼堂前草坪南端、清华学堂与第二教学楼之间的日晷（guǐ）有被人刻画的痕迹。清华在校生提供的图片显示，刻画的痕迹位于晷面上半部分，笔画有十几条，在晷面上呈浅白色，十分突兀。

值得注意的是，清华大学因开学，从8月14日起已“停止校园参观”。当日，不少游客看到相关告示牌后，只得转身离去。清华大学保卫处工作人员称，开学后，游客只能在周末和法定节假日，学校没有重大活动的情况下参观校园。据清华大学出版社的《清华园风物》记载：位于校礼堂前大草坪南端的古典计时器——日晷，原为圆明园遗物，1920届学生毕业时献给母校。在这座日晷的下部底座上，镌刻着1920届学生的铭言：“行胜于言。”有中文及拉丁文两种语言。

2011年清华大学百年校庆，清华大学工作人员受访时表示，出于对老日晷的保护，老日晷将入存校史馆进行展放，取而代之的则是一个原样的复制品。工作人员介绍，由于风化严重，再加上以前已经对老日晷进行了数次修补，现在已经无法对老日晷进行修缮，因此学校才作出这个举措。

此次被人刻画，位于清华大礼堂前草坪南端、清华学堂与第二教学楼之间的日晷即是复制品。

17日下午，澎湃新闻致电清华大学保卫处，工作人员回应称已经知晓日晷被刻字这件事，并已派人查看，目前正在调查监控以查找责任人。有清华大学学生在朋友圈知晓了日晷被刻字的事情后专程到日晷处查看并拍下了照片。他表示，作为清华人对此很气愤，因为日晷对清华来说是具有标志性的物件。

免费试阅14天