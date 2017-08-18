深圳“限外车”早晚高峰扩至全市

（联合早报网讯）深圳交警17日发布公告，进一步加强外地车的限行力度，自21日起，将非深圳号牌载客汽车限行区域由目前的“原特区内+部分原特区外地区”扩展至深圳全市范围(高速公路及进出口岸、机场的部分道路除外)，限行时间仍为工作日早晚高峰7:00到9:00，17:30到19:30。

据新华网报道，2014年12月29日，深圳实施小汽车增量调控措施，为配合“限购”措施的有效实施，深圳交警发布通告，在工作日早晚高峰期间，禁止外地车在原特区内的道路通行。2016年4月15日，“限外”区域扩大至原特区外部分中心城区及道路。

深圳交警数据显示，2017年，全市路网日均出行外地车数量为60.17万辆，比2016年增加36.38%；占日均出行车辆总数的36.39%，比2016年增加27.55%。其中，日均本地化使用外地小车数量362828辆，比2016年增加63.23%；占日均出行外地车数量60.3%，比2016年增加19.69%。

深圳交警相关负责人表示，此次扩大“限外”区域是由于强化大气污染防治的工作需要，全面推广新能源汽车也需要配套政策加以引导。此外，外地车使用保持高增长态势，需要采取有效抑制措施，新一轮的城市建设高潮主要集中于原特区外地区，也亟须从需求端入手前瞻性调控全市交通需求。

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