中国7月份56城新建房价环比上涨 9城下跌

（联合早报网讯）中国国家统计局18日发布了2017年7月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。数据显示，15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅继续全部回落，10个城市环比下降或持平；70个大中城市中一二线城市房价同比涨幅持续回落；70个大中城市中环比持平或下降城市个数增加。

据中新网报道，统计局今日公布7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。新建商品住宅房价中，56个城市房价环比上涨，5个持平，9个下跌。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟对数据进行了解读。

一、15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅继续全部回落，10个城市环比下降或持平

7月份，因地制宜、因城施策的房地产调控政策持续发挥作用，15个一线和热点二线城市房地产市场总体稳定。从同比看，15个城市新建商品住宅价格涨幅均比上月回落，回落幅度在0.8至4.9个百分点之间。从环比看，10个城市新建商品住宅价格下降或持平；5个城市微涨，最高涨幅为0.4%。

二、70个大中城市中一二线城市房价同比涨幅持续回落

据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续10个月回落，7月份比6月份分别回落1.7和2.0个百分点。二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续8个月回落，7月份比6月份回落0.8个百分点；二手住宅价格同比涨幅连续6个月回落，7月份比6月份回落0.5个百分点。

三、70个大中城市中环比持平或下降城市个数增加

7月份，14个城市新建商品住宅价格环比持平或下降，比上月增加4个；16个城市二手住宅价格环比持平或下降，比上月增加6个。分城市看，一线城市房价环比趋于稳定，二三线城市涨幅有明显回落。初步测算，7月份，一线城市新建商品住宅价格环比持平，二手住宅价格下降0.1%。二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比均上涨0.4%，涨幅均比上月回落0.2个百分点。三线城市新建商品住宅价格上涨0.6%，二手住宅价格上涨0.4%，涨幅均比上月回落0.3个百分点。

免费试阅14天