发改委：研究推动设立粤港澳大湾区建设协调机制

（联合早报网讯）18日上午，中国国家发改委就宏观经济运行情况举行新闻发布会。国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮就粤港澳大湾区的未来建设作出回应，提出将重点五方面工作。

据澎湃新闻报道，孟玮表示，推进粤港澳大湾区建设，是党中央作出的重大决策部署。7月1日，在习近平主席的见证下，国家发展改革委、广东省人民政府、香港特区政府、澳门特区政府共同签署了《深化粤港澳合作，推进大湾区建设框架协议》，为大湾区建设确立了行动纲领、明确了重点任务、描绘了美好蓝图。

根据《框架协议》，合作重点主要是7个方面，即推进基础设施互联互通；进一步提升市场一体化水平；打造国际科技创新中心；构建协同发展现代产业体系；共建宜居宜业宜游的优质生活圈；培育国际合作新优势；支持重大合作平台建设。

8月8日，国家发改委主任何立峰会见了来访的香港特别行政区行政长官林郑月娥，双方围绕粤港澳大湾区建设工作进展、打造粤港澳大湾区成为国际科技创新中心以及参与“一带一路”建设等议题进行了交流。

在推进粤港澳大湾区建设上，下一步，国家发改委将结合自身职能重点做好五方面工作：

一是建机制。全面落实《框架协议》，研究推动设立粤港澳大湾区建设协调机制，统筹协调推动大湾区建设中的重大问题。

二是编规划。会同粤港澳三地和国务院有关部门编制粤港澳大湾区城市群发展规划，广泛听取粤港澳三地政府、有关部门和社会各界意见，尽快按程序上报。

三是定重点。制定年度工作要点，确保每年推动实施若干有影响的重大工程和重点工作。

四是做方案。会同有关方面启动国际科技创新中心建设，在广泛调研基础上，着手研究编制实施方案。

五是抓示范。进一步发挥广州南沙、深圳前海、珠海横琴等重大合作平台在深化内地与港澳合作方面的试点示范作用，确保大湾区建设早出成果、快出成果。

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