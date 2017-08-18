人社部：中国社保卡普及率达73.9%

（联合早报网讯）截至7月末，中国社保卡持卡人数达10.22亿，普及率达73.9%。社保卡应用范围已延伸到100多个公共服务领域，自去年以来，医保全国联网和跨省异地就医取得突破性进展。

据中国网报道，17日，西藏自治区社会保障卡首发暨跨省异地就医结算系统开通仪式在林芝市举行，中国人社部副部长游钧在会上作出以上表述。

游钧表示，目前全国已实现包括西藏在内的所有省份发卡，实际发卡地市(含省本级、兵团各师)共374个，地市覆盖率达97.1%。社保卡应用范围已逐步从医保拓展到养老、就业等，并延伸到居民健康、政府补贴等100多个公共服务领域。

游钧表示，医保全国联网和跨省异地就医直接结算，各级人社部门自去年以来全力推进，如今已取得突破性进展。“目前，包括西藏在内的全国31个省区市和新疆生产建设兵团，400个地区均已开通联网，5600家定点医疗机构已入网，群众‘跑腿、垫资’的现象正逐步消除。”

社会保障卡由人社部统一规划，是持卡人享受人力资源和社会保障权益的信息载体。据了解，中国第一张社保卡于1999年在上海发出。目前社保卡已覆盖全国73.9%的人口，向国家“十三五”规划“覆盖90%人口”的目标又迈进了坚实的一步，最终目标是实现人手一卡。

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