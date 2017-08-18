外汇管理局：今年以来中国外汇形势明显好转

（联合早报网讯）8月17日，中国国家外汇管理局在北京召开2017年银行和财务公司座谈会。国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜在会上发表讲话称，今年以来中国经济稳中向好态势更趋明显，市场预期更加稳定，推动中国外汇形势明显好转，中国跨境资金流动保持总体稳定。

据经济参考报报道，潘功胜指出，党的十九大将于下半年召开，外汇管理部门将紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，坚持服务实体经济，服务改革开放，进一步提升跨境贸易和投资便利化水平；防范跨境资本流动风险，维护外汇市场稳定，为改革开放创造健康良性稳定的市场环境。外汇管理政策取向上：一是坚持改革开放，完善外汇政策框架；二是审慎有序推动资本项目可兑换；三是构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系；四是完善人民币汇率形成机制，增强汇率弹性。

潘功胜强调，银行和财务公司作为外汇业务的一线服务窗口、外汇政策传导的重要纽带，对维护外汇市场健康发展具有极其重要的作用。各银行和财务公司要全面提高服务实体经济的效率和水平，发挥好在外汇资源配置中的重要作用，服务和支持国家的对外开放战略，为市场主体利用国际国内两个市场提供便利，满足客户合理的贸易投资需求。

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