雄安新区成立后首家新设金融机构开业

（联合早报网讯）华夏银行安新支行8月15日在雄安新区正式开业，这是全国金融行业在雄安新区新设开业的第一家金融机构。

据新华社报道，据华夏银行负责人介绍，作为一家全国性股份制商业银行，华夏银行把服务好北京、服务好京津冀协同发展、服务好雄安新区建设，作为义不容辞的使命和责任。根据北京市委市政府提出“把支持雄安新区建设当成自己的事”“雄安新区需要什么就支持什么”的指示精神，根据河北省委省政府的工作部署，经过2个月紧张筹建，华夏银行安新支行已正式投入运行。

未来，华夏银行安新支行、正在筹建的容城支行以及以此为基础计划升格的雄安分行，将随着新区建设需要，集中力量，特事特办，给予特殊信贷政策支持，使之成为华夏银行服务新区建设的桥头堡和主阵地。

记者了解到，华夏银行准备在产品、服务、创新、效率等方面“高点定位”建设安新支行和雄安分行，打造集移动、互联、智能为一体的智慧银行，适应新区建设“高点定位”的规划要求。在资产管理端，华夏银行将围绕新区基础设施及其他重点项目建设提供资金支持，围绕新区产业结构调整提供全面金融服务；在财富管理端，除提供一般性存款服务外，将创新产品模式，提高服务水平，通过专业化财富管理，帮助新区城乡居民依法合规实现拆迁补偿收入的保值增值。



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