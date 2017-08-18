黄焖鸡米饭进军美国：将在美开设首家专供分店

（联合早报网讯）在中国受到欢迎的黄焖鸡米饭即将打入美国市场。

据Los Angeles Eater网站报道，一家在全球多个国家开设分店的黄焖鸡米饭餐厅，将于9月10号在加州的塔斯廷市（Tustin）开设美国的第一家分店。

报道称，这家餐厅的特色就是只提供一道菜——黄焖鸡米饭，目前已经在中国、新加坡、澳大利亚和日本开了超过6000家分店，他们还计划让黄焖鸡这道菜席卷美国。

餐厅开在美国的首家分店位于奥兰治县（Orange County），占地约139平方米，将提供40个座位。

报道称，这家餐厅于2011年创办，它们提供的黄焖鸡米饭制作起来也非常简单：将切好的鸡块放入锅中慢炖，再浇上特制的酱汁（据说是19世纪30年代的一个家族流传下来的秘方）。因为酱汁是中国特制的，然后出口运到美国（经过了美国食品及药物管理局的认证）。餐厅的创始人说，“这道菜的味道会和中国餐馆制作出的味道一样。”

餐厅为什么选择将店开在塔斯廷市，而不是在全美最大的华人社区之一的圣盖博谷（San Gabriel Valley）？对此，餐厅的首席执行官张昕宇（音译）表示，因为这里的房东给了他们很吸引人的价格，并且塔斯廷市到奥兰治县的很多社区的交通都很方便。不过，公司也有计划将餐馆扩展至全美市场，和一些当地商店合作推动，大部分的扩展方式会通过特许经营的模式。



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