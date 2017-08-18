青藏高原首个高原活体库落户青海

（联合早报网讯）据中新网报道，中国国家基因库——青海高原活体库近期正式落户青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县，这也是青藏高原最大的高原活体库。

“在青海省海西州建设野生生物活体库，可以保存、研究、利用和重塑柴达木盆地特有的生物多样性资源，能维护该地区的生态安全。”青海省海西州都兰县农牧林业和扶贫开发局野生动物管理办公室主任石永红18日接受中新网记者采访时表示。

据了解，都兰位于柴达木盆地东南隅，是生物多样性与生物种植基因比较丰富的地区之一。县境内有马鹿、藏羚羊、雪豹、黑颈鹤等国家重点保护动物43种12.55万余只。有枸杞、雪莲、芨芨草和具有沙生植物“活化石”之称的梭梭具有较高的开发利用价值。同时都兰是青海风沙的重点源区，生态环境兼具特殊性、脆弱性和重要性特征，加强生物多样性和生物种植基因保护意义重大。

华大基因库执行主任、华大基因研究院院长徐迅介绍，在位于“世界屋脊”──青藏高原的柴达木盆地建立国家基因库活体库，主要考虑到都兰国际狩猎场拥有丰富的生物多样性和生物种质基因。

“而华大基因研究院成立于1999年，是全球最大的基因组学研发机构。建立基因活体库是国家基因库建设的重要内容，是研究开发生物资源的最大途径，目的在于通过生物资源研究开发实现科技、产业、民生的互动发展，最终落脚点在于服务民生。”徐迅说，建立“青海高原活体库”是加快高原生物基因科学研究，推动当地产业发展和改善民生的重要举措，下一步，将开展库区主要陆生脊椎动物种群动态监测，并向相关研究提供实时、高精度、长时间、大规模观测影响和数据；同时完善研究平台建设，打造辐射整个青藏高原地区的野生生物研究中心。

徐迅表示，“青海高原活体库”的建立，将使双方加强合作，共同打造辐射青藏高原的地区综合科考中心，开展物种适应性和环境微生物相关研究，这必将对青藏高原生物多样性研究、开发、保护产生深远影响。

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