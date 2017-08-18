刺伤台总统府宪兵嫌犯遗书曝光 称“早日完成中国统一”

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文办公室位于博爱路和长沙街口西大门今天上午遭一名男子持利器闯入，砍伤戍卫人员。男子随即被捕。在其遗书中，嫌犯表示自己是效法中国与美国军机对撞身亡的烈士王伟，并祝“中华民族繁荣昌盛”、“早日完成中国统一”。

据自由时报报道，嫌犯是51岁的无业人士吕军亿，他今日上午先持铁锤到台北军史馆窃取一把武士刀，再转往总统府西大门，翻墙后攻击执勤的周姓宪兵，维安人员获报后赶紧压抑吕男，且除了武士刀外，还从他包中发现五星红旗。

据了解，该把武士刀为军史馆藏，为日本侵华期间，日军用来斩杀的武器之一。刀柄部分刻有“南京役一〇七人”。

这把军刀的来源，据说是1945年冬天收缴投降日军武器时，当时任国民党第16军22师辎重兵营营长的余鸿成，奉命去河北定县接收日军第一旅团的全部军马。日军联络官向余鸿成上交了10把军刀，其中有一把在刀刃近护手处的铜制夹刃上刻有“南京之役杀一〇七人”的军刀，日军曾用此刀斩杀百余中国人。

另据中时电子报报道，偷军刀砍宪兵的吕军亿，在下手前已写好一封遗书，内容表示自己是效法中国与美国军机对撞身亡的烈士王伟，说自己“敢于亮剑，刺刀见红”，强调自己“死得起，千言万语诉说不完。”

吕军亿遗书表示，看到“祖国的建设大潮日日向好，内心十分激动……祝中华民族繁荣昌盛”，为慎重除了签名外，还盖了自己的印章。

王伟是中国人民解放军海军航空兵飞行中队队长，2001年4月1日驾驶编号81194的歼-8战斗机，进行对美国海军侦察机监视任务，意外与美国侦测机相撞，战机坠海殉职，得年32岁，中共后来追誉他为烈士，吕军亿把这次入侵总统府的行为，自比如同王伟。

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