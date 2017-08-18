台基本工资审议劳方要27K 资方：大学生都没这价码

（联合早报网讯）台湾劳动部今天召开基本工资审议委员会，会议召开前，全国产业总工会等劳方代表于劳动部楼下举标语表达诉求，要求“工资调涨，一次到位”，基本工资月薪调至2万7711元，时薪调至160元。资方则说大学生都没有这个价码。

据联合新闻网报道，全产总理事长庄爵安表示，2万7711元是劳方根据公式算出来的，希望今年资方能本着照顾劳工的心情，对于基本工资调升予以配合，韩国因为今年调升16%，基本工资已经比台湾多一倍，台湾是因为长期没有逐年调整，而不是劳方一次要求的调整幅度太大。

对于劳方要求基本工资调至2万7711元，一位资方代表委员表示，“你看可能吗？大学毕业生都没有那么多。”

他表示，现在一例一休造成事业成本增加，基本工资调涨也是企业成本的增加，尤其增加的都是边际劳工，会造成中小企业和服务业成本上升，现在不要再说劳方是弱势团体，中小企业和服务业雇主更是弱势团体。

这位资方代表表示，基本工资要不要调，调多少，调整时点，新政府和旧政府的决策模式不同，以前国民党时代有个门槛，在门槛里谈调薪，现在民进党政府希望制定最低工资法，这样也很好，这样大家有所遵循，决策模式也有所本，以免每次谈到基本工资就造成劳资对立，可是据他了解，最低工资法政府还在收集资料的阶段。

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