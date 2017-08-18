美国议员谴责香港判处学运领袖入狱

（联合早报网讯）香港三名学运领袖被改判入狱，引起国际关注。美国国会及行政当局中国委员会批评，三人被判入狱是政治打压、压制言论自由，促请参议院通过《香港人权及民主法》。中国外交部驻港特派员公署反击，指美议员的行为是粗暴干预香港司法。

香港众志秘书长黄之锋、主席罗冠聪及学联前秘书长周永康三年前冲击政府总部广场案，星期四被高等法院上诉庭改判三人各囚六至八个月，实时收监。

香港支联会秘书李卓人日前在社交网站发表帖文，率先发布美国国会及行政当局中国委员会未公布的声明。帖文中的照片显示，该声明由美国国会及行政当局中国委员会共同主席、众议员史密斯（Chris Smith）和参议员鲁比奥（Marco Rubio）发出，题为“主席对雨伞运动领袖遭‘政治打压’的声明”

鲁比奥表示，黄等三人以及其他雨伞运动示威者，是值得尊敬的民主斗士，不是该被判入狱的罪犯。北京出重手打击他们，显示中央尝试打击香港下一代的民主运动，并破坏一国两制安排，促请美国参议院通过“香港人权及民主法”。

史密斯则指出，北京积极尝试大规模地消灭香港的民主活动，并利用香港法院及检控官来达成政治目的。美国必须向自由及法治展现坚定不移的支持，若中国不再遵守《中英联合声明》中的承诺，美国必须调整，并重新评估香港特区在美国法律中的特殊地位。

据分析，史密斯所知的“特殊地位”，指的是美国按照《美国-香港政策法》(United States-Hong Kong Policy Act of 1992)，对香港与大陆采取的不同政策。

中国外交部驻港特派员公署发言人回应时批评，这是外国势力与香港反中乱港势力相互勾结，粗暴干预香港司法独立、蓄意破坏香港繁荣稳定的大暴露。

发言人指出，这些人打着“捍卫香港法治和司法独立”的幌子，做的是干预香港司法、破坏香港法治的勾当，再次暴露了他们沆瀣一气、不择手段、反中乱港的真面目，对此表示强烈不满和坚决反对。

公署要求美国政府遵守国际关系基本准则，反对并制止李卓人的反华乱港言行。又希望香港社会认清和抵制“李卓人之流里通外国、挟洋自重、反中乱港的图谋和行径”。

中美两国媒体也就黄之锋三人案件交锋。《纽约时报》评论版编辑巴瑞韦斯（Bari Weiss）撰文，建议将于下月开始接受提名的诺贝尔和平奖委员会考虑这三个年轻人，并认为他们是“香港首批政治犯”，并形容他们和哈维尔、翁山淑枝以及此前很多异见人士一样，受到莫須有的指控、被判罪名成立并完成了对他们的惩罚。

巴瑞韦斯也认为，这些年轻人正在发动的这场斗争，远远大于他们的未来，甚至比香港本身更大。“他们和其他著名的运动领袖一起，逼迫实行威权主义的中国履行自己的国际和政治承诺”，向他们颁发诺贝尔奖可能会对他们的斗争起到帮助作用。

另一方面，中共中央机关报《人民日报》旗下的《环球时报》以“香港不是江湖，那里除擂台还有监狱”为题撰写社评，肯定这个判例将是香港治理的一个里程碑，以后在香港搞暴力示威的人，需要蹲监狱，这种规制符合香港公众利益，值得欢迎。

社评也批评，美国国会一委员会以及其他人权组织指责判决是政治上的“秋后算账”，《纽约时报》在判决前撰写社论，称判决将决定香港是否会出现“首名政治犯入狱”等声音，汇成外界唯恐香港不乱的舆论煽动。

对于有人对黄之锋等人被轻判时便称司法独立，重判便称受北京影响，社评形容，这是一些西方人宣扬的逻辑，赤裸裸地将价值判断置于法律之上。（《联合早报》戴庆成香港报道）

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