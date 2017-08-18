解放军在西部战区展开高原实战演习

（联合早报网讯）中国央视军事频道今天播出人民解放军在西部战区展开高原实战演习的报道，引起关注。

报道称，连日来，解放军西部战区陆战特战、陆航、装甲等10多个兵种，百余套主战武器在高原展开实战演习，包括实打、实爆、实救、实修，从中采集大量数据，检验新的战法打法。

解放军西部战区涵盖新疆、西藏、青海、甘肃等省区。报道没有提到演习的具体地点，只是强调“挺近高原”开展实兵实战演练。

中印边境对峙满两个月，与印度接壤的青藏高原是西部战区一个显著的地理特征，此次演习因此被外界解读为意在“震慑印度”。

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