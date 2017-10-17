台国防部吁美：开放关键组件输台

（联合早报网讯）台湾国防部副部长张冠群在美台国防工业会议表示，台湾过去依防卫所需向美国提出先进武器系统军售品项，经常无法获得，但是当台湾自力研发时，却受到各国对台所需关键组件输出限制；张冠群向美国喊话，要求美国开放关键组件输出许可，支持台湾国防武器自主研制。

台湾联合报报道，张冠群呼吁美国政府部门，通盘检讨对台输出管制政策，加速台湾武力提升。张冠群指出，军售是巩固台美军事关系的重要支柱，除了自主发展武器的合作外，对于其他一些未发展的必要装备，蔡英文总统表示会持续向美国采购。

张冠群16日上午在新泽西州普林斯顿举行的美台国防工业会议发表演说，演说聚焦国防自主、拓展台美国防产业合作的具体执行方案等。

张冠群说，台湾有决心国机国造、国舰国造，但没有充足的经验，以及缺乏部分的关键组件；台湾将积极邀请国际厂家加入，若美国厂家能参与，将是台湾的首选。

至于台湾国防产业发展策略所聚焦的航太、船舰与资安三大领域，张冠群表示，台湾未来将结合既有能量，以国造新式高教机为起点；此外，台湾已开始设计下一代战舰。

美台商会会长韩儒伯15日在开幕记者会指出，相信也会谈论到F-35战机。

美台国防工业会议迈入第16年，台湾由张冠群领军与会，美国国防部则由主管亚太事务的代理助理部长海大卫出席，并发表演讲。

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